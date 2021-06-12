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Радий Хабиров поздравил жителей Уфы и Башкирии сразу с тремя праздниками

Радий Хабиров поздравил жителей Уфы и Башкирии сразу с тремя праздниками

Первым делом Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем России. Он обращает всех нас к общей судьбе и истории Отечества, традициям становления российской государственности, объединяет вокруг задач служения интересам многонациональной страны.

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