Радий Хабиров поздравил жителей Уфы и Башкирии сразу с тремя праздниками

Первым делом Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем России. Он обращает всех нас к общей судьбе и истории Отечества, традициям становления российской государственности, объединяет вокруг задач служения интересам многонациональной страны.
Первым делом Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем России. Он обращает всех нас к общей судьбе и истории Отечества, традициям становления российской государственности, объединяет вокруг задач служения интересам многонациональной страны.
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