Писатель и правозащитник Нина Катерли умерла в возрасте 89 лет

Писатель, публицист и общественный деятель Нина Катерли умерла на 90-м году жизни. Об этом депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщил на своей странице в соцсетях в понедельник.
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