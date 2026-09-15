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Новости Брянска

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Состоится ли провалившийся в марте концерт Долиной в Брянске

Состоится ли провалившийся в марте концерт Долиной в Брянске

Народная артистка России Лариса Долина сняла с афиши концерт в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 15 ноября в Большом концертном зале «Октябрьский».

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