Трамп – НАТО 2025

Дональд Трамп намерен требовать от государств членов Организации Североатлантического альянса увеличения своих расходов на оборонную сферу в размере 5% от ВВП последних по сравнению с нынешним целевым показателем в 2%, которого 1/3 членов альянса и на сей день не в состоянии достичь.
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