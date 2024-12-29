Трамп – НАТО 2025

Дональд Трамп намерен требовать от государств членов Организации Североатлантического альянса увеличения своих расходов на оборонную сферу в размере 5% от ВВП последних по сравнению с нынешним целевым показателем в 2%, которого 1/3 членов альянса и на сей день не в состоянии достичь.