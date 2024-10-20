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В Раде сообщили о тяжелом состоянии избитого монаха Михайловского собора

В Раде сообщили о тяжелом состоянии избитого монаха Михайловского собора

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что монах Нектарий, избитый во время нападения украинских захватчиков на Архангело-Михайловский собор Украинской православной церкви, находится в тяжелом состоянии.

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