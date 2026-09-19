В США цены на бензин приблизились к отметкам постапокалиптического фильма (ФОТО)

В США цены на бензин приблизились к отметкам постапокалиптического фильма «Я Легенда». Пользователи соцсетей, проживающие в Калифорнии, обратили внимание, что на местных заправках цены вчера оказались почти что идентичны показанным в фильме «Я Легенда» 2007 года с Уиллом Смитом в главной роли.