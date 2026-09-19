Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 535 подписчиков

В США цены на бензин приблизились к отметкам постапокалиптического фильма (ФОТО)

В США цены на бензин приблизились к отметкам постапокалиптического фильма (ФОТО)

В США цены на бензин приблизились к отметкам постапокалиптического фильма «Я Легенда». Пользователи соцсетей, проживающие в Калифорнии, обратили внимание, что на местных заправках цены вчера оказались почти что идентичны показанным в фильме «Я Легенда» 2007 года с Уиллом Смитом в главной роли.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым