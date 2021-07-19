Бравый солдат Швейк: Сатирические цитаты из романа Ярослава Гашека

СмехотерапияПолитикаБравый солдат Швейк: Сатирические цитаты из романа Ярослава Гашека Ярослав Гашек - создатель одного из самых известных и стойких персонажей чешской литературы — Йозефа Швейка.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей Сергеев"Все шло по плану, пока в дело не вмешался генеральный штаб" - любимая цитата Вооруженных Сил.Ирина Чещиная первый раз читала этот роман лет в 13. Помню,как родители удивлялись. Но мне безумно нравился Швейк )))))Комментировать
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