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Бравый солдат Швейк: Сатирические цитаты из романа Ярослава Гашека

Бравый солдат Швейк: Сатирические цитаты из романа Ярослава Гашека

Ярослав Гашек - создатель одного из самых известных и стойких персонажей чешской литературы — Йозефа Швейка.

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Сергей Сергеев
"Все шло по плану, пока в дело не вмешался генеральный штаб" - любимая цитата Вооруженных Сил.
Ирина Чещина
я первый раз читала этот роман лет в 13. Помню,как родители удивлялись. Но мне безумно нравился Швейк )))))

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