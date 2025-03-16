В России и мире 17 марта 2025 года отмечают два праздника Даниил Архаров17 марта – день, когда Западная Европа отмечает память святого Патрика, покровителя Ирландии, и его жизни, пропитанные историей и легендами.
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