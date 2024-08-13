КОТ КОСТЯН Вредная Россия мешает начать-таки самую большую в истории Ближнего Востока войну. Если верить изданию «Reuters», посланник Владимира Путина в лице Сергея Шойгу передал иранским аятоллам категорическое предупреждение.
Только Путину по силам предотвратить пророчество
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Врам Тавризов
А 15 тыс детей в Газе - в 1000 раз больше Конечно, все детки евреев гении, но и у палестинцев на 1000 детей тоже есть хоть 1 гений
Ответить
3 час.
ВТ
Врам Тавризов
РФ не земли возвращает, а население спасает от геноцида и возвращает к нормальной жизни, убирая из их быта таких же нациков оголтелых, как Гитлера и Нетаньяхи - со времён Гитлера ещё не было таких последовательных нацистов, как последние премьеры Изры
Ответить
3 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
На свою страну больше глядел беспредел мигрантов зашкаливает
Ответить
3 час.
Свежие комментарии