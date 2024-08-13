Врам Тавризов А 15 тыс детей в Газе - в 1000 раз больше Конечно, все детки евреев гении, но и у палестинцев на 1000 детей тоже есть хоть 1 гений

ВТ Врам Тавризов РФ не земли возвращает, а население спасает от геноцида и возвращает к нормальной жизни, убирая из их быта таких же нациков оголтелых, как Гитлера и Нетаньяхи - со времён Гитлера ещё не было таких последовательных нацистов, как последние премьеры Изры