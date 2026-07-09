В Алтайском крае 30% гостевых домов остаются "нелегалами" на туристическом рынке

К июню 2026 года в реестр классифицированных средств размещения внесли 246 гостевых домов В Алтайском крае продолжается эксперимент по легализации гостевых домов: к июню 2026 года в федеральном реестре классифицированных средств размещения числится 246 объектов — это примерно 70% от общего числа гостевых домов в регионе.
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