Эксперт по фитнесу раскрыла секрет здорового тела после 50 лет

Эксперт по фитнесу Кейт Мейер рассказала, как поддерживать форму и здоровье тела после 50 лет.Специалист советует продолжать заниматься силовыми тренировками, это укрепляет кости и мышцы, способствует хорошему метаболизму.
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