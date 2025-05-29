Гражданку Филиппин в Петербурге отправили в СИЗО по делу о краже 1 миллиона рублей

Женщина была задержана 26 мая Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу гражданку Филиппин Маришель Саломон Абельон, которая обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктом «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса России.
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