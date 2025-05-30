Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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США постепенно сокращают военное присутствие в Южной Корее

США постепенно сокращают военное присутствие в Южной Корее

На фоне уверений Вашингтона в «непоколебимой приверженности» безопасности Республики Корея Соединенные Штаты продолжают предпринимать шаги, которые все больше ставят под сомнение неизменность численности и функций своего контингента на Корейском полуострове.

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