США постепенно сокращают военное присутствие в Южной Корее

На фоне уверений Вашингтона в «непоколебимой приверженности» безопасности Республики Корея Соединенные Штаты продолжают предпринимать шаги, которые все больше ставят под сомнение неизменность численности и функций своего контингента на Корейском полуострове.
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