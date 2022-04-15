В Анжеро-Судженске Кемеровской области полицейские предостерегли от действий мошенников горожан, состоящих на учете в Центре занятости населения

В рамках акции «Не дай себя обмануть!» сотрудники ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу встретились с горожанами, состоящими на учете в Центре занятости населения, и провели с ними профилактическую лекцию о том, как защититься от мошенников.