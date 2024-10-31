Бастрыкин поручил возбудить дело об избиении приезжим женщин в Приморье

Приезжий мужчина избивал жительниц Приморского края, пострадавшие обратились в полицию. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту, сообщила пресс-служба ведомства.
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