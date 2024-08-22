#Сводка утро на 22 августа 2024 года ▪ Ночью тыловые районы противника были под ударами наших «Гераней».
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#Сводка утро на 22 августа 2024 года ▪ Ночью тыловые районы противника были под ударами наших «Гераней».
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