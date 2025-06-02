Взрывают поезда с людьми, а мы "Банковую так и не тронем"?

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
НачаЛник не введет...
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владимир
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А наши все уголовные дела заводят... У меня уже падает доверие к нашим властям, всем
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