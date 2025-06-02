ИА Новороссия Коллаж NovorosInform В русском приграничье сразу две катастрофы на железной дороге.
Взрывают поезда с людьми, а мы "Банковую так и не тронем"?
Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
НачаЛник не введет...
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10 час.
владимир
А почему до сих пор вся бандеровская верхушка не скончалась от сердечных приступов после всех терактов против Великой России?!
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7 час.
ОТ
Олег Троян
А наши все уголовные дела заводят... У меня уже падает доверие к нашим властям, всем
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6 час.
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