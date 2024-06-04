Как обезопасить себя и своего питомца в сезон клеща

Как писал французский писатель и философ: «В природе нет ничего бесполезного» (Мишель де Монтень). Сезон клещей обычно начинается весной (апрель – май), и длиться до поздней осени (сентябрь-октябрь), в зависимости от погодных условий.
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