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Новости Блогеров

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После того как Ида Галич сняла макияж, она стала похожа на тезку Иришки Чики

После того как Ида Галич сняла макияж, она стала похожа на тезку Иришки Чики Пики! В результате недавнего видео, где блогерша показала свое лицо без косметики, зрители заметили, насколько они похожи.

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