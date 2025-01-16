После того как Ида Галич сняла макияж, она стала похожа на тезку Иришки Чики Пики! В результате недавнего видео, где блогерша показала свое лицо без косметики, зрители заметили, насколько они похожи.
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После того как Ида Галич сняла макияж, она стала похожа на тезку Иришки Чики Пики! В результате недавнего видео, где блогерша показала свое лицо без косметики, зрители заметили, насколько они похожи.