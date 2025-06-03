НАТО не собирается заканчивать противостояние с Россией. Об этом 2 июня сообщил бывший советник конгресса США, специалист в области международных отношений, государственных дел и законодательной власти Джеймс Джатрас.
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