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Дипломат США отметил намерения НАТО не закачивать конфронтацию с РФ

Дипломат США отметил намерения НАТО не закачивать конфронтацию с РФ

НАТО не собирается заканчивать противостояние с Россией. Об этом 2 июня сообщил бывший советник конгресса США, специалист в области международных отношений, государственных дел и законодательной власти Джеймс Джатрас.

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