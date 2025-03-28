Цена на медь достигла нового максимума Мировые цены на медь продолжают рост - цена тонны металла на биржах составляет от 9900 до 10 тыс долларов.
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Цена на медь достигла нового максимума Мировые цены на медь продолжают рост - цена тонны металла на биржах составляет от 9900 до 10 тыс долларов.
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