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100 Дорог

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В Рязани наградили победителей маркетингового конкурса PROбренд-2026

В Рязани наградили победителей маркетингового конкурса PROбренд-2026

29 сентября 2026 года в Доме молодежи Рязанской области прошла торжественная церемония награждения победителей VIII международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд-2026» .

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