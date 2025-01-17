Малайзия стремится стать лидером в области цифровых финансов с помощью криптоплана премьер-министра

Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) выразила поддержку инициативам премьер-министра Дато' Сери Анвара Ибрагима, направленным на изучение и развитие политики в сфере цифровых финансов, включая криптовалюты и блокчейн-технологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии