Обезглавленный Варшавский договор: загадка смерти 4 министров обороны

История хранит множество странных совпадений, от которых мороз бежит по коже. Одно из них — череда смертей высших военачальников стран Варшавского договора, произошедшая в период с конца 1960-х по конец 1980-х годов.
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