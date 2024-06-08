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Беспилотник Global Hawk исчез над Чёрным морем: Русские войска перестали "играть по правилам" и перешли к новой фазе СВО

Беспилотник Global Hawk исчез над Чёрным морем: Русские войска перестали "играть по правилам" и перешли к новой фазе СВО

Фото: globallookpress.com/Senior Airman Raya FeltnerВчера 2,9K прочитали Граждане России уже более года живут в ожидании, когда же русская армия получит добро на уничтожение разведывательных дронов США, которые беспрепятственно летают над Чёрным морем и координируют атаки ВСУ на Крым и Краснодарский край.

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