Фото: globallookpress.com/Senior Airman Raya FeltnerВчера 2,9K прочитали Граждане России уже более года живут в ожидании, когда же русская армия получит добро на уничтожение разведывательных дронов США, которые беспрепятственно летают над Чёрным морем и координируют атаки ВСУ на Крым и Краснодарский край.