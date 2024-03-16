Растущее влияние биткоина на глобальные инвестиции и финансовые тенденции

Энтузиасты криптовалют выступают за последовательное повышение цены биткоина, при этом недавние дискуссии были сосредоточены на том, как будущий институциональный спрос может существенно повлиять на его оценку.
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