Сдавшая гендиректора ЧЭМК сутенерша на суде рыдала и просила не отрывать от сына

Сутенерша Дарья Ф., которая предоставляла детей для интимных утех гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, а потом указала правоохранительным органам на него, на суде рыдала и просила не разлучать с пятилетним сыном.
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