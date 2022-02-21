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Минобороны России закрыло воздушное пространство над Азовским морем

Минобороны России закрыло воздушное пространство над Азовским морем

Москва, 21 февраля. Министерство обороны России закрыло часть воздушного пространства над акваторией Азовского моря и выпустило уведомление NOTAM (информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации).

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