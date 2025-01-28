Четыре ледовые переправы закрыли в Иркутской области

27 января в Иркутской области закрыли четыре ледовые переправы в Катангском районе на реках Огнели, Ичера и двух участках реки Демьянки из-за завершения их эксплуатации, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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