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Дава в прошлом? Действительно ли у Ольги Бузовой новый роман?

Дава в прошлом? Действительно ли у Ольги Бузовой новый роман?

СМИ пишут: у Ольги Бузовой новый роман! Неужели больше нет надежды на воссоединение певицы и Давида Манукяна? Правда ли, что телеведущая готовится стать матерью, и кто довел до слез звезду, рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника».

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