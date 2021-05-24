Дава в прошлом? Действительно ли у Ольги Бузовой новый роман?

СМИ пишут: у Ольги Бузовой новый роман! Неужели больше нет надежды на воссоединение певицы и Давида Манукяна? Правда ли, что телеведущая готовится стать матерью, и кто довел до слез звезду, рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника».