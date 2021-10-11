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На Украине петиция о запрете концертов российских артистов набрала необходимые для рассмотрения голоса

На Украине петиция о запрете концертов российских артистов набрала необходимые для рассмотрения голоса

На Украине петиция на сайте президента Владимира Зеленского с требованием запретить в стране концерты и выступления российских артистов набрала необходимое для ее рассмотрения количество голосов.

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