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Театральный режиссер Афончиков о рекламе с Валиевой: «Ей бы хорошего педагога, потому что она плохо работает на камеру»

Фигуристка снялась в рекламе шашлыка. «Реклама ужасная. Ее снимал плохой режиссер и не очень хороший оператор.

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