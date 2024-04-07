Туляки ездят с грязными автомобильными номерами, чтобы нарушать ПДД

За умышленно скрытый номер могут лишить водительских прав, но возможно и более мягкое наказание. Однако туляков это не пугает чтобы не платить штрафы за парковку и нарушать правила дорожного движения они ездят с грязными автомобильными автомобильными номерами.
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