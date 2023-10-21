Дочь в траурных одеждах попрощалась с болеющей раком Анастасией Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна вернулась на родину из ОАЭ, чтобы навестить болеющую раком мать. Каждый отъезд проходит для дочери нелегко, и в этот раз она покидала родственников практически со слезами на глазах.
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