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Google отключила на Android оповещения о землетрясениях в Бразилии после ложной тр...

Google отключила на Android оповещения о землетрясениях в Бразилии после ложной тр...

Google отключила на Android оповещения о землетрясениях в Бразилии после ложной тревогиGoogle временно отключила функцию обнаружения землетрясений на Android в Бразилии после того, как пользователи смартфонов в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро получили ложные экстренные уведомления.

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