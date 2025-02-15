Google отключила на Android оповещения о землетрясениях в Бразилии после ложной тр...

Google отключила на Android оповещения о землетрясениях в Бразилии после ложной тревогиGoogle временно отключила функцию обнаружения землетрясений на Android в Бразилии после того, как пользователи смартфонов в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро получили ложные экстренные уведомления.