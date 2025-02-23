Российские военные освободили населенный пункт Улаклы в ДНР

Уничтожены радиолокационная станция разведки и два склада боеприпасов Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики.
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