❗️ПРИШЛИ ЗА "ОНИТОЖЕПАТРИОТАМИ", ИЛИ ДУМА ОДОБРИЛА СКРЫТУЮ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ЧАСТИ ИМУЩЕСТВА BPАГОВ РОССИИ

АНГЕЛ АНГЕЛ Начинать надо с политиков и чиновников, с конфискацией имущества, а не выборочно. Зная наши суды и "беспристрастных" судей мало вероятно что будет эффект...

ВМ Владимир Минаков Сосед на бахче поставил пугало, чтобы ворон отпугивать: арбузы расклёвывали. Сначала птицы пугались, а потом воробьи в нём гнездо свили... Посмотрим, как этим законом будет руководствоваться наша судебная система...