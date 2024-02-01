РИА КАТЮША Принятый сегодня Госдумой в третьем чтении законопроект о конфискации имущества за дискредитацию армии и поддержку антироссийских санкций - это, пожалуй, самое последнее китайское предупреждение недавним "партнерам" и прозападной "пятой колонне", из которой, по преимуществу, состоит российская элитка.
❗️ПРИШЛИ ЗА "ОНИТОЖЕПАТРИОТАМИ", ИЛИ ДУМА ОДОБРИЛА СКРЫТУЮ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ЧАСТИ ИМУЩЕСТВА BPАГОВ РОССИИ
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Начинать надо с политиков и чиновников, с конфискацией имущества, а не выборочно. Зная наши суды и "беспристрастных" судей мало вероятно что будет эффект...
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4 час.
ВМ
Владимир Минаков
Сосед на бахче поставил пугало, чтобы ворон отпугивать: арбузы расклёвывали. Сначала птицы пугались, а потом воробьи в нём гнездо свили... Посмотрим, как этим законом будет руководствоваться наша судебная система...
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3 час.
ЭГ
Эльшад Гасанов
Закон эта бумага, главное это исполнитель этого закона. Если Писков/Навка и ко., будут следить за исполнением этого закона, то это просто туалетная бумага. Главное исполнитель!
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2 час.
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