Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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❗️ПРИШЛИ ЗА "ОНИТОЖЕПАТРИОТАМИ", ИЛИ ДУМА ОДОБРИЛА СКРЫТУЮ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ЧАСТИ ИМУЩЕСТВА BPАГОВ РОССИИ

❗️ПРИШЛИ ЗА "ОНИТОЖЕПАТРИОТАМИ", ИЛИ ДУМА ОДОБРИЛА СКРЫТУЮ НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ЧАСТИ ИМУЩЕСТВА BPАГОВ РОССИИ

РИА КАТЮША Принятый сегодня Госдумой в третьем  чтении законопроект о конфискации имущества за дискредитацию армии и поддержку антироссийских санкций - это, пожалуй, самое последнее китайское предупреждение недавним "партнерам" и прозападной "пятой колонне", из которой, по преимуществу, состоит российская элитка.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Начинать надо с политиков и чиновников, с конфискацией имущества, а не выборочно. Зная наши суды и &quot;беспристрастных&quot; судей мало вероятно что будет эффект...
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ВМ
Владимир Минаков
Сосед на бахче поставил пугало, чтобы ворон отпугивать: арбузы расклёвывали. Сначала птицы пугались, а потом воробьи в нём гнездо свили...  Посмотрим, как этим законом будет руководствоваться наша судебная система...
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3 час.
ЭГ
Эльшад Гасанов
Закон эта бумага, главное это исполнитель этого закона. Если Писков/Навка и ко., будут следить за исполнением этого закона, то это просто туалетная бумага. Главное исполнитель!
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2 час.

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