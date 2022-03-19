НБА. 32 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» выиграть у «Далласа», «Финикс» разгромил «Чикаго» и другие результаты

В пятницу, 18 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись 12 матчей. «Филадельфия» на своей арене обыграла «Даллас», в активе Джоэла Эмбиида 32 очка и 8 подборов.
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