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Паттинсон станет отцом

Паттинсон станет отцом

Звезда «Сумерек» уже пять лет встречается с актрисой Сьюки Уотерхаус. Близкие пары поговаривают,. Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус Legion-media Звезда «Сумерек» уже пять лет встречается с актрисой Сьюки Уотерхаус.

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