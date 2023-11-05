Паттинсон станет отцом

Звезда «Сумерек» уже пять лет встречается с актрисой Сьюки Уотерхаус. Близкие пары поговаривают,. Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус Legion-media Звезда «Сумерек» уже пять лет встречается с актрисой Сьюки Уотерхаус.
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