Паттинсон станет отцом

Звезда «Сумерек» уже пять лет встречается с актрисой Сьюки Уотерхаус. Близкие пары поговаривают,. Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус Legion-media Звезда «Сумерек» уже пять лет встречается с актрисой Сьюки Уотерхаус.