«Вуэльта Каталонии». 3-й этап. Гонщики преодолеют маршрут длиной 161 км с набором высоты 3486 м

23 марта пройдет третий этап многодневки «Вуэльта Каталонии». Гонщики проедут маршрут длиной 161 км с набором высоты 3486 м.

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