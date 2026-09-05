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Дроны ВДВ из засад уничтожают живую силу и технику ВСУ на подступах к Орехову

Дроны ВДВ из засад уничтожают живую силу и технику ВСУ на подступах к Орехову

В Минобороны России рассказали, что подразделения войск беспилотных систем ульяновского гвардейского соединения воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» продолжают успешно выполнять боевые задачи на Ореховском направлении в Запорожской области и из засад уничтожают живую силу и технику ВСУ на подступах к Орехову.

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