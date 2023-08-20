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В Кремле потребовали вернуть военную подготовку для школьников

В Кремле потребовали вернуть военную подготовку для школьников

В администрации президента РФ заявили о необходимости восстановить военно-патриотическую подготовку школьников.

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Комментарии
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Ратник Ратник
Жалует ЦАРЬ, да не жалует Псарь... Пока всех уё из минобразина не вычистим  (федералдьного, региональных, местных) с ПОСАДКАМИ или с увольнением с формулировкой за профнепригодность или за утрату дов6ерия (и вклшючением в единый феде6ральный список подобной информайции. НИЧЕГО не изменится. Как был в нашенй школе в кабинетах НВП склад алшклоголя, так он и остаётся... НВП это &quot;какой-то&quot; России, а бабло за аренду склада - в личный карман... Угадайте с трёх раз, что госслужащие и чиновники выберут?
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