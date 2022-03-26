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Шуаев стал чемпионом AMC Fight Nights, нокаутировав Пономарева

Шуаев стал чемпионом AMC Fight Nights, нокаутировав Пономарева

Юсуп Шуаев стал чемпионом AMC Fight Nights в тяжелом весе. На турнире AMC Fight Nights 110 в Астрахани Шуаев нокаутировал в конце второго раунда соотечественника Григория Пономарева.

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