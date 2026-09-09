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Регионы России

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Wildberries корректирует комиссию для части продавцов из-за технической ошибки

Wildberries корректирует комиссию для части продавцов из-за технической ошибки

Wildberries сообщает о технической ошибке в расчёте комиссии за период с 31 августа по 6 сентября для продавцов, работающих по модели FBS.

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