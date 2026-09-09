Wildberries корректирует комиссию для части продавцов из-за технической ошибки

Wildberries сообщает о технической ошибке в расчёте комиссии за период с 31 августа по 6 сентября для продавцов, работающих по модели FBS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Женщину в Амурско...
- Женщину в Амурско...
- Путин готов дать ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым