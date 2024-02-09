Крым 24 |Z| Все новости Крыма

⚖️ Крымчанина приговорили к 6 годам лишения свободы за мошенничество на сумму более 5 млн рублей Как стало известно, житель Бахчисарайского района, являясь работником местной администрации, получил от жительницы города 350 тысяч рублей якобы для решения вопроса о возможности предоставления ей земельного участка.