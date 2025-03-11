Юрист предупредила россиян о штрафах за незаконный бизнес в квартире

При использовании жилого помещения для ведения бизнеса россиян могут оштрафовать, если это не отвечает обязательным нормам и требованиям для осуществления определенной предпринимательской деятельности в жилых домах.
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