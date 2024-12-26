Чёрное море и побережье Кубани загажены мазутом на сотни километров

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации краевого уровня в связи с последствиями крушения танкеров, так как ситуация в регионе остается напряженной.
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