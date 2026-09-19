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Китайская China Rare Earth Group обсуждает покупку Shenghe Resources

Китайская China Rare Earth Group обсуждает покупку Shenghe Resources

Китайская государственная China Rare Earth Group ведёт переговоры о приобретении контроля над Shenghe Resources — одним из крупнейших китайских игроков в области редкоземельных металлов.

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