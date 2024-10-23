Почему крупные собаки живут меньше, чем маленькие?

Как показывает статистика, собаки карликовых пород живут намного дольше гигантских. Например, средняя продолжительность жизни миниатюрного йоркширского терьера составляет порядка пятнадцати лет, тогда как огромные немецкие доги зачастую не доживают и до десяти.
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