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«Единая Россия» набирает 57,83 % после обработки 95 % протоколов

«Единая Россия» набирает 57,83 % после обработки 95 % протоколов

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. На выборах в Госдуму по партийным спискам после обработки 95,01 % протоколов лидирует «Единая Россия» – у нее 57,83 % голосов.

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